Мошенники могут рассылать вредоносное ПО под видом открыток на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Мошенники могут рассылать в мессенджерах вредоносное ПО под видом открыток с поздравлением с Международным женским днем, рассказал интернет-порталу Мошенники могут рассылать в мессенджерах вредоносное ПО под видом открыток с поздравлением с Международным женским днем, рассказал интернет-порталу "Газета.ru" ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании "Стахановец", эксперт в области информационной безопасности Алексей Миронов.

"Параллельно наблюдается рост распространения вредоносного ПО под видом интерактивных открыток через мессенджеры. Мошенники рассылают сообщения с текстом поздравления. Сообщения могут приходить как от неизвестных номеров, так и от взломанных аккаунтов знакомых. Ссылка ведет на фишинговый сайт, внешне напоминающий сервисы открыток", — сказал он.

Миронов добавил, что после этого есть два варианта развития событий. Первый — сайт просит ввести номер и код из СМС-сообщения, что делается для кражи аккаунта. Во втором случае инициируется скачивание APK-файла, замаскированного под установщик открытки, а внутри файла находится стилер — программа, собирающая сохраненные пароли, данные банковских карт и переписку.

"Что можно ожидать в преддверии праздника, это звонков от лжекурьеров с сообщением о неожиданном подарке. Мошенник представляется сотрудником службы доставки цветов. Используется психологический фактор любопытства и лести. Код из СМС-сообщения фактически является подтверждением входа в личный кабинет банка или на портал госуслуг. В 2026 году схема дополняется отправкой фотографий букета в мессенджеры и фейковых геолокаций, имитирующих нахождение курьера рядом с домом жертвы", — отметил эксперт.

Также среди новых способов мошенничества — уведомления от имени "Почты России" или логистических компаний о задержке международных отправлений. Подчеркивается, что сообщение приходит в мессенджер с лого "Почта России", СДЭК и других.

Миронов объяснил, что ссылка в таких сообщениях ведет на фишинговый ресурс, имитирующий платежную страницу почтового оператора. Человек вводит данные карты для оплаты символического сбора, после чего средства списываются в полном объеме.

Наряду с этим эксперт рассказал, что среди мошеннических схем можно увидеть и создание фейковых аккаунтов, где запускается реклама с условиями: репост, подписка, комментарий. Победителям приходит уведомление о выигрыше с требованием оплатить комиссию или доставку. Суммы незначительные, до 500 рублей, что снижает критичность восприятия. Массовость списаний обеспечивается за счет количества жертв.