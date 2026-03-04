Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о схемах, используемых мошенниками перед 8 Марта
10:53 04.03.2026 (обновлено: 15:29 04.03.2026)
Москвичей предупредили о схемах, используемых мошенниками перед 8 Марта
Аферисты пытаются обмануть жителей Москвы накануне 8 Марта несколькими способами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Москвичей предупредили о схемах, используемых мошенниками перед 8 Марта

Мошенники перед 8 Марта присылают открытки-вирусы и с их помощью крадут данные

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Аферисты пытаются обмануть жителей Москвы накануне 8 Марта несколькими способами, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили горожан о мошенниках, которые присылают ссылки на поддельные сайты с привлекательными ценами на товары, просят продиктовать код из СМС для подтверждения доставки подарка и отправляют поздравительные открытки-вирусы, чтобы завладеть персональными данными и украсть деньги", — говорится в релизе.
11 февраля 2025, 13:50
Отмечается, что аферисты уже второй год используют схему с якобы доставкой подарка или букета: при получении курьер просит у получательницы назвать код, который на деле является одноразовым паролем от аккаунта в банке или профиля сайта госуслуг.
В подобных ситуациях уже при оповещении о доставке нужно задать уточняющие вопросы и проверить информацию, предупреждают эксперты.
"Одна из распространенных схем обмана — рассылка выгодных предложений от лица известных магазинов или брендов. Информация о подобных акциях может появиться в социальных сетях, поступить в мессенджер или на электронную почту", — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленники создают сайты-двойники с билетами на популярные концерты, спектакли и кинопремьеры по сниженным ценам. При попытке их оплаты пользователь вводит банковские реквизиты, после чего с его счета списываются все средства.
"Накануне 8 Марта мошенники традиционно используют приемы, направленные на ослабление внимания, и ажиотаж вокруг выбора и покупки подарков: в ожидании поздравлений и приятных сюрпризов можно не обратить внимание на подвох. При этом атаки могут продолжаться еще несколько недель", — рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина, слова которой приводятся в релизе.
Аферисты берут за основу реальные предложения от магазинов и брендов и стараются с помощью уловок и манипуляций выманить необходимые данные, пояснила она.
