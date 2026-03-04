Мошенники стали подделывать аккаунты Российского Красного Креста

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Злоумышленники стали подделывать аккаунты и боты Российского Красного Креста, используя похожие названия и никнеймы, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.

"Иногда такие аккаунты оформлены очень правдоподобно и не содержат никаких явных признаков того, что это мошенники", - подчеркнули в Российском Красном Кресте.