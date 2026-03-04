Мошенники стали подделывать аккаунты Российского Красного Креста

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Злоумышленники стали подделывать аккаунты и боты Российского Красного Креста, используя похожие названия и никнеймы, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"К сожалению, мы регулярно фиксируем появление фейковых Telegram-аккаунтов и ботов, которые выдают себя за Российский Красный Крест. За эти четыре года мы зафиксировали не менее 50 таких случаев. Как правило, мошенники используют в названиях и никнеймах разные вариации слов Красный Крест — red_cross, redcross_ru, krasni_krest и похожие", - отметили в РКК.
В пресс-службе организации также рассказали, что аферисты в качестве фото профиля ставят логотип Российского Красного Креста или Международного Комитета Красного Креста, чтобы создать ощущение, что аккаунт официальный.
"Иногда такие аккаунты оформлены очень правдоподобно и не содержат никаких явных признаков того, что это мошенники", - подчеркнули в Российском Красном Кресте.