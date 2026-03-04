Рейтинг@Mail.ru
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей
18:09 04.03.2026
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей

© iStock.com / YurolaitsAlbertРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / YurolaitsAlbert
Рукопожатие. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Предприниматели Мордовии, работающие в приоритетных сферах, в 2025 году привлекли через Национальную гарантийную систему 1,34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Это на 19,6% превышает результат 2024 года (1,12 миллиарда рублей).
Приоритетными отраслями являются обрабатывающая промышленность, туризм, наука, информационные технологии и связь.
Итоги работы Национальной гарантийной системы в прошлом году подвели министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" и гарантийным фондом региона в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В республике продолжается системная работа по повышению доступности финансирования для предпринимателей, реализующих проекты в значимых для региона и страны сферах.
 
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса, Республика Мордовия
 
 
