Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.03.2026
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 миллиарда рублей
Предприниматели Мордовии, работающие в приоритетных сферах, в 2025 году привлекли через Национальную гарантийную систему 1,34 миллиарда рублей, сообщает... РИА Новости, 04.03.2026
Бизнес Мордовии в приоритетных отраслях привлек 1,34 млрд рублей в 2025 году
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Предприниматели Мордовии, работающие в приоритетных сферах, в 2025 году привлекли через Национальную гарантийную систему 1,34 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Это на 19,6% превышает результат 2024 года (1,12 миллиарда рублей).
Приоритетными отраслями являются обрабатывающая промышленность, туризм, наука, информационные технологии и связь.
Итоги работы Национальной гарантийной системы в прошлом году подвели министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с центром "Мой бизнес" и гарантийным фондом региона в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В республике продолжается системная работа по повышению доступности финансирования для предпринимателей, реализующих проекты в значимых для региона и страны сферах.