Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить расхождение позиции к российским спортсменам и атлетам из стран, которые принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, на фоне обострения ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.