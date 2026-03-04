Песков призвал МОК прояснить позицию в отношении россиян

Рейтинг@Mail.ru
11:26 04.03.2026 (обновлено: 12:31 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/mok-2078406600.html
спорт, россия, ближний восток, белоруссия, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Ближний Восток, Белоруссия, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Флаги МОК и России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) должен прояснить расхождение позиции к российским спортсменам и атлетам из стран, которые принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, на фоне обострения ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник МОК прокомментировал возможность введения ограничений в отношении атлетов из стран-участниц ближневосточного конфликта, отметив, что у организации нет средств для обеспечения выполнения резолюции об олимпийском перемирии и подчеркнул, что спорт "должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве".
"Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения", - сказал Песков в комментарии "Матч ТВ", комментируя заявление МОК.
Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом военных действий на Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.
Кроме того, МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса национального олимпийского комитета за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дегтярев после заявления МОК ожидает снятия ограничений с России
3 марта, 20:37
 
СпортРоссияБлижний ВостокБелоруссияДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
