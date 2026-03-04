https://ria.ru/20260304/mid-2078425356.html
МИД: Россия не принимает отрицания Лондона и Парижа по теме ядерного оружия
МИД: Россия не принимает отрицания Лондона и Парижа по теме ядерного оружия - РИА Новости, 04.03.2026
МИД: Россия не принимает отрицания Лондона и Парижа по теме ядерного оружия
Россия не принимает попытки отрицания со стороны Британии и Франции, отреагировавших на информацию СВР о рассмотрении ими передачи ядерного оружия или... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:33:00+03:00
2026-03-04T12:33:00+03:00
2026-03-04T12:44:00+03:00
москва
в мире
МИД: Россия не принимает отрицания Лондона и Парижа по теме ядерного оружия
МИД: Москва не принимает попытки Лондона и Парижа отрицать планы о передаче ЯО