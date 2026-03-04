https://ria.ru/20260304/mid-2078418298.html
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетные удары на Ближнем Востоке наносятся вблизи от загранпредставительств РФ, и отметила,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:12:00+03:00
2026-03-04T12:12:00+03:00
2026-03-04T12:17:00+03:00
в мире
россия
москва
ближний восток
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260304/blizhniy-vostok-2078414240.html
россия
москва
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, ближний восток, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Ближний Восток, Мария Захарова
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений на Ближнем Востоке
МИД потребовал гарантий безопасности загранучреждений РФ на Ближнем Востоке