В Барнаульском зоопарке оценили шансы обмена белого медведя на капибар

БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Обмен капибар на белого медведя между зоопарками Японии и РФ вряд ли возможен, Россия не отдаст белого медведя Японии, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

"У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмем в других странах", - подчеркнул Писарев.