В Барнаульском зоопарке оценили шансы обмена белого медведя на капибар
04.03.2026
В Барнаульском зоопарке оценили шансы обмена белого медведя на капибар
россия, япония, китай, сергей писарев, антон дроздов
Россия, Япония, Китай, Сергей Писарев, Антон Дроздов
БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Обмен капибар на белого медведя между зоопарками Японии и РФ вряд ли возможен, Россия не отдаст белого медведя Японии, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
Ранее заместитель директора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура сообщил РИА Новости, что японский зоопарк готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда на фоне дефицита водосвинковых в России.
"Наш белый медведь и знаменитая китайская панда - это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю. Здесь та же самая ситуация", - отметил Писарев.
Член президиума отметил, что белый медведь - это достояние России, и российские зоопарки помогают зоопаркам других стран, членам Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов.
"У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмем в других странах", - подчеркнул Писарев.
Ранее Писарев сообщил РИА Новости о дефиците капибар в российских зоопарках на фоне возникшего в обществе тренда. А член Союза зоопарков и аквариумов РФ, основатель парка птиц "Малинки" в Ростовской области Антон Дроздов в беседе с агентством отметил, что ассоциация планирует завоз двух-трех десятков перуанских капибар для размножения.
