Россия будет делать все для обеспечения Калининграда, заявил Матвиенко

Несмотря на попытки "блокады" Калининграда, Россия будет делать всё, чтобы регион был обеспечен всем необходимым, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2026
