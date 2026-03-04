Рейтинг@Mail.ru
Россия будет делать все для обеспечения Калининграда, заявил Матвиенко - РИА Новости, 04.03.2026
13:54 04.03.2026
Россия будет делать все для обеспечения Калининграда, заявил Матвиенко
Несмотря на попытки "блокады" Калининграда, Россия будет делать всё, чтобы регион был обеспечен всем необходимым, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2026
калининградская область, россия, калининград, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато
Калининградская область, Россия, Калининград, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Несмотря на попытки "блокады" Калининграда, Россия будет делать всё, чтобы регион был обеспечен всем необходимым, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В Совете Федерации проходят дни Калининградской области.
"Несмотря на недружественные действия наших соседей, попытки "экономической блокады" Калининградской области, Россия всегда будет делать всё возможное, чтобы регион и его жители были обеспечены всем необходимым и развитие области не останавливалось", - сказала политик в ходе пленарного заседания палаты.
Матвиенко отметила, что Калининградская область всегда имела и имеет исключительное стратегическое значение для безопасности страны.
"Здесь базируются корабли Балтийского флота, находятся военные аэродромы, мощные системы обороны. Это наш надёжный непробиваемый щит, что особенно важно в сегодняшних условиях международной турбулентности и откровенно враждебной политики стран НАТО в Балтийском море", - подчеркнула она.
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самолет-разведчик США второй день летает вокруг Калининградской области
Калининградская областьРоссияКалининградВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФНАТО
 
 
