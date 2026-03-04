Получение регионального маткапитала упростили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Семьи Красноярского края теперь могут в беззаявительном порядке получать выплаты регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.

"На заседании правительства Красноярского края принято постановление, которое упрощает предоставление регионального материнского капитала. Теперь эту меру социальной поддержки можно будет получать без заявления", - говорится в сообщении.

В Красноярском крае региональный материнский капитал назначается в двух случаях: при рождении первого ребенка женщиной до 23 лет включительно (в дополнение к федеральному маткапиталу) и при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году размер краевого маткапитала составляет 106 200 рублей и 196 470 рублей соответственно.

Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что мероприятия по упрощению для граждан, особенно для семей с детьми, процессов обращения за теми или иными льготами и выплатами находятся на особом контроле губернатора Михаила Котюкова.

"Ранее в рамках нацпроекта "Семья" и федерального проекта "Государство для людей" проактивный формат предоставления был введен в отношении выплат на близнецов, на детей-школьников из многодетных семей и компенсации им за пополнение базовых поездок по социальной карте. Теперь для получения сертификата на региональный маткапитал родителям не придется собирать документы и подавать заявления", - сказала министр.