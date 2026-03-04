https://ria.ru/20260304/mastantuono-2078600446.html
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил полузащитника мадридского "Реала" Франко Мастантуоно на два матча за... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T22:07:00+03:00
2026-03-04T22:07:00+03:00
2026-03-04T22:07:00+03:00
футбол
спорт
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600079_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_492516869ff6bbd62c59d05cc5267da1.jpg
https://ria.ru/20260304/barsa-2078331425.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600079_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_595bac752673083280675f20b7185977.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию
Футболиста "Реала" Мастантуоно дисквалифицировали на два матча