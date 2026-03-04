Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил полузащитника мадридского "Реала" Франко Мастантуоно на два матча за оскорбления в адрес арбитра матча Ла Лиги против "Хетафе", сообщается на сайте организации.