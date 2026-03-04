Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:07 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/mastantuono-2078600446.html
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил полузащитника мадридского "Реала" Франко Мастантуоно на два матча за... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T22:07:00+03:00
2026-03-04T22:07:00+03:00
футбол
спорт
реал мадрид
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600079_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_492516869ff6bbd62c59d05cc5267da1.jpg
https://ria.ru/20260304/barsa-2078331425.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078600079_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_595bac752673083280675f20b7185977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Футболист "Реала" получил двухматчевую дисквалификацию

Футболиста "Реала" Мастантуоно дисквалифицировали на два матча

© Соцсети "Реала"Франко Мастантуоно
Франко Мастантуоно - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Соцсети "Реала"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранил полузащитника мадридского "Реала" Франко Мастантуоно на два матча за оскорбления в адрес арбитра матча Ла Лиги против "Хетафе", сообщается на сайте организации.
"Реал" в понедельник, 2 марта, уступил "Хетафе" со счетом 0:1. Мастантуоно на 5-й добавленной ко второму тайму минуте выразил несогласие с арбитром Муньисом Руисом и прокричал: "Какой позор, какой чертов позор". Судья показал 18-летнему аргентинцу прямую красную карточку.
Мастантуоно наказали "за проявление пренебрежения или неуважения к судьям, руководителям или спортивным властям".
Мастантуоно перешел в "Реал" из аргентинского клуба "Ривер Плейт" в августе 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах и отметился тремя голами.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Барселона" разгромила "Атлетико", но вылетела из Кубка Испании
Вчера, 01:04
 
ФутболСпортРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала