В России с апреля вводят новый ГОСТ на маникюр - РИА Новости, 04.03.2026
10:33 04.03.2026
В России с апреля вводят новый ГОСТ на маникюр
В России с апреля вводят новый ГОСТ на маникюр
В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет детально расписано, как оказывать такие услуги, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2026
2026
В России с апреля вводят новый ГОСТ на маникюр

В России в апреле начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр

© РИА Новости / Денис Абрамов
Мастер ногтевого сервиса делает маникюр клиентке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Мастер ногтевого сервиса делает маникюр клиентке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет детально расписано, как оказывать такие услуги, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
Новый ГОСТ закрепляет понятие карты типовых технологических процессов - то есть описание того, как следует делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере. В таких картах определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования, а также ориентировочное время выполнения в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.
Карты разработаны для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.
Например, классический маникюр, согласно документу, следует делать 45-60 минут и начинать с оформления свободного края ногтей и увлажнения кутикулы и кожи кистей. Затем необходимо подготовить кутикулу к обработке, размягчить ее и обработать кожу вокруг ногтевой пластины. После стоит перейти к шлифовке и полировке ногтей, затем очистить свободный край ногтей и затем вновь увлажнить кутикулу.
На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут. Стандартным методом оказания этой услуги предлагается сделать следующую последовательность шагов: сначала стоит очистить ноготь и нанести грунтовку, а затем - базовое покрытие. После наносится гель тонким слоем, опиливается и шлифуется ноготь. На финальном этапе мастеру рекомендуется использовать гель для закрепления и придания блеска и увлажнить кутикулу.
Кроме того, в документе даются определения ногтевым шаблонам, типсам, акригелю, карте клиента и профессиональным инструментам.
"Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создаёт понятные и прозрачные правила работы", - заключили в Росстандарте.
Стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.
