https://ria.ru/20260304/maldivy-2078422868.html
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве - РИА Новости, 04.03.2026
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве
Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:24:00+03:00
2026-03-04T12:24:00+03:00
2026-03-04T12:24:00+03:00
в мире
ближний восток
мальдивы
россия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994610_0:212:3027:1915_1920x0_80_0_0_2901e5e1bd46f837c2de17f4fc6d86ec.jpg
https://ria.ru/20260303/katar-2078327548.html
ближний восток
мальдивы
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920994610_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_8a08e32f1536568b2ebe7de1e884ba23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, мальдивы, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Мальдивы, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве
Консул Идамкин: россияне застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
"Мы получаем звонки и письма от россиян, каждый день поступает не менее 5-6 обращений. По примерным оценкам, на островах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
застряли не менее 50 россиян", - сказал он.
Идамкин отметил, что в связи с сложившейся ситуацией авиакомпании стран Ближнего Востока сперва должны вывезти россиян, находящихся в странах Персидского залива
.
"Мы обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями ближневосточных авиакомпаний. Ситуация осложняется тем, что им в первую очередь надо разгрузить аэропорты стран Персидского залива. По приблизительной оценке, в этих странах находятся десятки тысяч россиян, которых надо отправить на родину", - сказал он.
По словам генконсула, исходя из реальной обстановки и в связи с форс-мажорными обстоятельствами, туристам, которые имеют стыковочные билеты через эти страны, предлагается искать обходной маршрут или подождать нормализации авиасообщения.