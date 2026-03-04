Рейтинг@Mail.ru
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве - РИА Новости, 04.03.2026
12:24 04.03.2026
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве
Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. РИА Новости, 04.03.2026
Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве

Консул Идамкин: россияне застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке

© iStock.com / narvikkМеждународный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы
Международный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Международный аэропорт имени Ибрагима Насира, Мальдивы. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
"Мы получаем звонки и письма от россиян, каждый день поступает не менее 5-6 обращений. По примерным оценкам, на островах в связи с ситуацией на Ближнем Востоке застряли не менее 50 россиян", - сказал он.
Идамкин отметил, что в связи с сложившейся ситуацией авиакомпании стран Ближнего Востока сперва должны вывезти россиян, находящихся в странах Персидского залива.
"Мы обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями ближневосточных авиакомпаний. Ситуация осложняется тем, что им в первую очередь надо разгрузить аэропорты стран Персидского залива. По приблизительной оценке, в этих странах находятся десятки тысяч россиян, которых надо отправить на родину", - сказал он.
По словам генконсула, исходя из реальной обстановки и в связи с форс-мажорными обстоятельствами, туристам, которые имеют стыковочные билеты через эти страны, предлагается искать обходной маршрут или подождать нормализации авиасообщения.
Район Вест-Бэй города Доха - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер
3 марта, 23:58
 
