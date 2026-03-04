Не менее 50 россиян не могут вылететь с Мальдив, сообщили в Генконсульстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.

"Мы обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями ближневосточных авиакомпаний. Ситуация осложняется тем, что им в первую очередь надо разгрузить аэропорты стран Персидского залива. По приблизительной оценке, в этих странах находятся десятки тысяч россиян, которых надо отправить на родину", - сказал он.