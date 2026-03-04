Игрока "МЮ" приговорили к 15 месяцам условно за драку в Греции

Инцидент произошел рано утром 21 августа 2020 года на острове Миконос. По информации СМИ, Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны. Сторона футболиста сообщила, что его провоцировали британские фанаты другого клуба, также кто-то ударил сестру Магуайра острым предметом по руке. Впоследствии футболист был отпущен из-под стражи прокуратурой Сироса, так как назначил адвокатов для представления своих интересов.

Позднее стало известно, что греческий суд отказался отложить рассмотрение дела, несмотря на просьбу адвоката спортсмена. Адвокат сообщил суду, что двое албанцев подошли к сестре Магуайра Дейзи и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она сразу потеряла сознание. Футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, но вместо этого они были доставлены в отделение полиции. В участке Магуайра ударил по ногам офицер полиции и заявил: "Твоя карьера окончена". Сам Магуайр, который в суде не присутствовал, не признает себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.