Игрока "МЮ" приговорили к 15 месяцам условно за драку в Греции
2026-03-04T18:18:00+03:00
футбол
в мире
греция
гарри магуайр
манчестер юнайтед
Футбол, В мире, Греция, Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтед
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Греческий суд приговорил футболиста "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра к 15 месяцам тюремного заключения условно за инцидент с нападением в местном баре в августе 2020 года, сообщает Sky Sports
Отмечается, что Магуайр
был осужден по всем трем пунктам обвинения: нанесение неопасных телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытка подкупа.
Инцидент произошел рано утром 21 августа 2020 года на острове Миконос. По информации СМИ, Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны. Сторона футболиста сообщила, что его провоцировали британские фанаты другого клуба, также кто-то ударил сестру Магуайра острым предметом по руке. Впоследствии футболист был отпущен из-под стражи прокуратурой Сироса, так как назначил адвокатов для представления своих интересов.
Позднее стало известно, что греческий суд отказался отложить рассмотрение дела, несмотря на просьбу адвоката спортсмена. Адвокат сообщил суду, что двое албанцев подошли к сестре Магуайра Дейзи и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она сразу потеряла сознание. Футболист вызвал транспорт и просил отвезти их в больницу, но вместо этого они были доставлены в отделение полиции. В участке Магуайра ударил по ногам офицер полиции и заявил: "Твоя карьера окончена". Сам Магуайр, который в суде не присутствовал, не признает себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.