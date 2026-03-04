Рейтинг@Mail.ru
В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе
16:46 04.03.2026
В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе
2026-03-04T16:46:00+03:00
2026-03-04T16:46:00+03:00
происшествия
магнитогорск
россия
челябинская область
гибдд мвд рф
магнитогорск
россия
челябинская область
происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Магнитогорск, Россия, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель на "Лада Гранте" в Магнитогорске сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу, они получили травмы, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинской области.
По данным пресс-службы, днем на Комсомольской улице в Магнитогорске 52-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,066 мг/л), совершил наезд на двух подростков.
"Школьники 15 и 16 лет возвращались после занятий домой и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив учебного заведения. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы", - говорится в сообщении.
На водителя был составлен административный материал: по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также вынесено определение о возбуждении дела по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), отмечает пресс-служба.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Москве водитель BMW насмерть сбил пешехода
18 февраля, 18:36
 
ПроисшествияМагнитогорскРоссияЧелябинская областьГИБДД МВД РФ
 
 
