В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель на "Лада Гранте" в Магнитогорске сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу, они получили травмы, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинской области.