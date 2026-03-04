В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар - РИА Новости. Пьяный водитель на "Лада Гранте" в Магнитогорске сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу, они получили травмы, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинской области.
По данным пресс-службы, днем на Комсомольской улице в Магнитогорске 52-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,066 мг/л), совершил наезд на двух подростков.
"Школьники 15 и 16 лет возвращались после занятий домой и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив учебного заведения. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы", - говорится в сообщении.
На водителя был составлен административный материал: по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также вынесено определение о возбуждении дела по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), отмечает пресс-служба.
