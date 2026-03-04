Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
14:00 04.03.2026 (обновлено: 14:31 04.03.2026)
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
В МАГАТЭ должны дать непредвзятую оценку радиологических рисков в Иране из-за действий США и Израиля, попытки приуменьшить эту угрозу со стороны МАГАТЭ или ООН... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
россия
сша
израиль
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
израиль
в мире, россия, сша, израиль, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Израиль, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране

Захарова: МАГАТЭ должна дать объективную оценку радиологических рисков в Иране

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. В МАГАТЭ должны дать непредвзятую оценку радиологических рисков в Иране из-за действий США и Израиля, попытки приуменьшить эту угрозу со стороны МАГАТЭ или ООН недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Мы, конечно же, ожидаем, что руководство МАГАТЭ найдет в себе силы внятно и объективно отреагировать на то беззаконие, которым сейчас занимаются США и Израиль, и даст непредвзятую и технически выверенную оценку потенциальных радиологических рисков”, - сказала она в ходе брифинга.

"Мы считаем, что свою роль в предотвращении дальнейшей эскалации обязан сыграть и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. И попытки с их стороны закрыть глаза или приуменьшить значимость реальной угрозы просто недопустимы", - подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАИзраильМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
