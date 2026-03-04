https://ria.ru/20260304/magate-2078454561.html
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
В МАГАТЭ должны дать непредвзятую оценку радиологических рисков в Иране из-за действий США и Израиля, попытки приуменьшить эту угрозу со стороны МАГАТЭ или ООН... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:00:00+03:00
2026-03-04T14:00:00+03:00
2026-03-04T14:31:00+03:00
в мире
россия
сша
израиль
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078309121.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, израиль, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, США, Израиль, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова: Россия ожидает реакции МАГАТЭ на беззаконие США и Израиля в Иране
Захарова: МАГАТЭ должна дать объективную оценку радиологических рисков в Иране