Гросси назвал условие подтверждения мирного характера иранской программы

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что без сотрудничества Ирана с МАГАТЭ агентство не сможет подтвердить мирный характер его ядерной программы.

"По этим причинам в предыдущих докладах я отмечал, что до тех пор, пока Иран не поможет агентству урегулировать остающиеся вопросы гарантий, мы не сможем подтвердить, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - написал глава МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети Х.