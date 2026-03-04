Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал условие подтверждения мирного характера иранской программы - РИА Новости, 04.03.2026
00:38 04.03.2026
Гросси назвал условие подтверждения мирного характера иранской программы
Гросси назвал условие подтверждения мирного характера иранской программы
в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что без сотрудничества Ирана с МАГАТЭ агентство не сможет подтвердить мирный характер его ядерной программы.
Гросси вновь указал на то, что в своих докладах по ядерной программе Ирана он заявлял, что хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, его крупные запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, а также отказ предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ "вызывают серьезную обеспокоенность".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
Вчера, 19:21
"По этим причинам в предыдущих докладах я отмечал, что до тех пор, пока Иран не поможет агентству урегулировать остающиеся вопросы гарантий, мы не сможем подтвердить, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - написал глава МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее посол Иран в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми сообщил журналистам, что Тегеран намерен сохранить сотрудничество с МАГАТЭ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран хочет сохранить сотрудничество с МАГАТЭ, заявил посол в Австрии
Вчера, 19:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
