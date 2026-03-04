Гросси назвал условие подтверждения мирного характера иранской программы

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что без сотрудничества Ирана с МАГАТЭ агентство не сможет подтвердить мирный характер его ядерной программы.
Гросси вновь указал на то, что в своих докладах по ядерной программе Ирана он заявлял, что хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, его крупные запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, а также отказ предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ "вызывают серьезную обеспокоенность".
"По этим причинам в предыдущих докладах я отмечал, что до тех пор, пока Иран не поможет агентству урегулировать остающиеся вопросы гарантий, мы не сможем подтвердить, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - написал глава МАГАТЭ в своем аккаунте в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по военным целям на израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.