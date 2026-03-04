Рейтинг@Mail.ru
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
04.03.2026
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Первая команда Тюменской области, которую представляют Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина, выиграла эстафету 4 по 7,5 км
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР

Лыжницы Смирнова, Жамбалова, Гончарова и Пантрина выиграли эстафету на ЧР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости. Первая команда Тюменской области, которую представляют Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина, выиграла эстафету 4 по 7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
Они показали результат 1 час 28 минут 10,3 секунды. Второе место заняла сборная Ленинградской области (отставание - 3,7 секунды), за которую выступали Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина и Екатерина Булычева. Третьей стала команда Республики Татарстан - 1 (+22,9) в составе Христины Мацокиной, Лидии Горбуновой, Эльвины Альтаповой и Вероники Степановой.
В четверг состоится мужская эстафета. Чемпионат России завершится женским (7 марта) и мужским (8 марта) масс-стартами свободным стилем на 50 км.
Сергей Ардашев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лыжникам за победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске дарят краба
26 февраля, 13:06
 
Лыжные гонки
 
