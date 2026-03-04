Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар - РИА Новости. Первая команда Тюменской области, которую представляют Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина, выиграла эстафету 4 по 7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.