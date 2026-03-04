https://ria.ru/20260304/lyzhnitsy-2078389473.html
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Первая команда Тюменской области, которую представляют Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова и Елизавета Пантрина, выиграла эстафету 4 по 7,5 км РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T10:26:00+03:00
2026-03-04T10:26:00+03:00
2026-03-04T10:26:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
тюменская область
южно-сахалинск
екатерина смирнова
мария истомина
христина мацокина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_249:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_6a91eb9d9e798799e16b2883a90c9cd2.jpg
https://ria.ru/20260226/lyzhi-2076865479.html
россия
тюменская область
южно-сахалинск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923843593_1159:0:3890:2048_1920x0_80_0_0_dd405bde47583aae23db2e34977c41c8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, тюменская область, южно-сахалинск, екатерина смирнова, мария истомина, христина мацокина
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Тюменская область, Южно-Сахалинск, Екатерина Смирнова, Мария Истомина, Христина Мацокина
Лыжницы из первой команды Тюменской области выиграли эстафету на ЧР
Лыжницы Смирнова, Жамбалова, Гончарова и Пантрина выиграли эстафету на ЧР