"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи
Футбол
 
16:39 04.03.2026
"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи
спорт, локомотив (москва), краснодар, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Локомотив (Москва), Краснодар, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболисты "Локомотива". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Локомотив" не принуждает сотрудников футбольного клуба посещать матчи команды под угрозой увольнения, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников.
Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что сотрудников "Локомотива" принуждают посещать все домашние матчи клуба под угрозой штрафов и увольнения. По информации источника, решение связано с посещаемостью игр "красно-зеленых".
"Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением", - заявили в пресс-службе "Локомотива", комментируя появившуюся информацию.
"Локомотив" после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 40 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 3 очка. В 20-м туре железнодорожники 9 марта на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом".
Александр Руденко - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"
2 марта, 18:56
 
ФутболСпортЛокомотив (Москва)КраснодарАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
