"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи
"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи
Московский "Локомотив" не принуждает сотрудников футбольного клуба посещать матчи команды под угрозой увольнения, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи
