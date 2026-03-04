"Локомотив" опроверг данные о принуждении сотрудников посещать матчи

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Локомотив" не принуждает сотрудников футбольного клуба посещать матчи команды под угрозой увольнения, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников.

"Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением", - заявили в пресс-службе "Локомотива", комментируя появившуюся информацию.