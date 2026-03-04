Центр по сборке оборудования для молочной промышленности открылся в Лобне

Андрей Воробьев и Оксана Лут открыли в Лобне центр сборки оборудования для производителей напитков и молока

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков открылся в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что ранее сборка технологического оборудования – пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива – осуществлялась в дружественных странах. Открытие же нового центра позволит локализовать производство в Подмосковье.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор региона Андрей Воробьев открыли центр и познакомились с производством, а также продемонстрировали образцы оборудования, в том числе первый собранный модуль молочного пастеризатора.

"Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Наша задача, чтобы предприятия работали, были конкурентны. Благодаря инженерам, тем, кто здесь присутствует, мы смогли адаптировать их под устойчивый рост, функционирование, выпуск качественной продукции. Многие сегодня имеют планы по расширению, в том числе "Упаковочные системы", которые известны своей качественной упаковкой", – подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что очень важно масштабировать производство – для Подмосковья и для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию и соки.

Предприятие "Упаковочные системы" работает в Подмосковье уже 15 лет. В 2022 году компания перешла под управление российского менеджмента, в короткие сроки были локализованы поставки сырья отечественного производства.

На данный момент на отечественных предприятиях работают почти 500 автоматизированных линий, созданных АО "Упаковочные системы". Кроме того, в ассортименте около 15 тысяч наименований запчастей к ним. Компания разработала собственный промышленный дизайн ¬– конструкцию и компоновку, повысила эффективность ряда параметров и адаптировала их к потребностям российских заказчиков, чтобы оборудование было удобным, безопасным и простым в обслуживании.

Также ведется работа по локализации комплектующих. Кроме того, предприятие работает на программном обеспечении собственной разработки. В новом центре по сборке технологического оборудования смогут производить до 25 модулей в год. Компания уже получила первые заказы.