Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" поставил продукцию для восстановления кинотеатра "Заря" в Алтайском крае и спорткомплекса футбольной академии имени Коноплева в Самарской области, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, город развивает связи с другими регионами в рамках совместных проектов при поддержке московского градоначальника Сергея Собянина.

"Так, продукция компании особой экономической зоны Москвы помогла сократить сроки реализации важных инфраструктурных проектов в ряде российских регионов. Например, в Алтайском крае изделия резидента позволили значительно ускорить восстановление здания бывшего кинотеатра, а в Самаре – футбольной академии имени Коноплева. За восемь лет деятельности в столичной ОЭЗ резидент произвел инновационной продукции из новых материалов на более чем 11,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

При реконструкции кинотеатра "Заря" в Зарайске Алтайского края была использована система внешнего армирования компании "НЦК" из углепластиковых ламелей. Эта же компания произвела композитные защитные футляры для трубопроводов, которыми оборудовали участок магистрального газопровода для котельной спорткомплекса футбольной академии в Приморском Самарской области. Так, по итогам 2025 года предприятие выпустило свыше 9 тысяч погонных метров стеклопластиковых футляров.

В пресс-службе отметили, что за 20 лет с момента создания ОЭЗ "Технополис Москва" перешел в разряд базового хаба для отечественной промышленности. Общая площадь десяти площадок экономической зоны составляет 392 гектара. На них расположили производство свыше 200 высокотехнологичных компаний, а общее число созданных рабочих мест составило 30 тысяч.

Столица продолжает развивать инвестклимат и индустриальный потенциал в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".