Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/liksutov-2078448937.html
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах - РИА Новости, 04.03.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах
Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" поставил продукцию для восстановления кинотеатра "Заря" в Алтайском крае и спорткомплекса футбольной... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:03:00+03:00
2026-03-04T14:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444518_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_e92be70cea457859b99b2aa8457e8063.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444518_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5553cbb42838ef15c501fd0cf426189d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах

Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы помог в восстановлении объектов в двух регионах

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы помог восстановить объекты в двух регионах
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" поставил продукцию для восстановления кинотеатра "Заря" в Алтайском крае и спорткомплекса футбольной академии имени Коноплева в Самарской области, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, город развивает связи с другими регионами в рамках совместных проектов при поддержке московского градоначальника Сергея Собянина.
"Так, продукция компании особой экономической зоны Москвы помогла сократить сроки реализации важных инфраструктурных проектов в ряде российских регионов. Например, в Алтайском крае изделия резидента позволили значительно ускорить восстановление здания бывшего кинотеатра, а в Самаре – футбольной академии имени Коноплева. За восемь лет деятельности в столичной ОЭЗ резидент произвел инновационной продукции из новых материалов на более чем 11,5 миллиарда рублей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
При реконструкции кинотеатра "Заря" в Зарайске Алтайского края была использована система внешнего армирования компании "НЦК" из углепластиковых ламелей. Эта же компания произвела композитные защитные футляры для трубопроводов, которыми оборудовали участок магистрального газопровода для котельной спорткомплекса футбольной академии в Приморском Самарской области. Так, по итогам 2025 года предприятие выпустило свыше 9 тысяч погонных метров стеклопластиковых футляров.
В пресс-службе отметили, что за 20 лет с момента создания ОЭЗ "Технополис Москва" перешел в разряд базового хаба для отечественной промышленности. Общая площадь десяти площадок экономической зоны составляет 392 гектара. На них расположили производство свыше 200 высокотехнологичных компаний, а общее число созданных рабочих мест составило 30 тысяч.
Столица продолжает развивать инвестклимат и индустриальный потенциал в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказал, что уже 75 студентов опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" НИУ МИЭТ прошли стажировки в ведущих институтах Китая.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала