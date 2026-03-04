Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти - РИА Новости, 04.03.2026
08:40 04.03.2026 (обновлено: 08:44 04.03.2026)
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти
Местонахождение пропавшего 25 февраля юноши из поселка Янино в Ленобласти установлено, сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости, 04.03.2026
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти

СК установил местонахождение юноши, пропавшего 25 февраля в Ленобласти

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Местонахождение пропавшего 25 февраля юноши из поселка Янино в Ленобласти установлено, сообщает пресс-служба СК по региону.
"Местонахождение Владислава установлено. Более подробная информация появится позже", - говорится в сообщении пресс-службы.
В понедельник СУ СК по Ленобласти сообщило, что по факту исчезновения 17-летнего юноши из поселка Янино Всеволожского района возбуждено уголовное дело об убийстве, идут следственные и другие действия. Молодого человека также ищут волонтеры двух поисковых отрядов "Северо-Запад" и "Лиза Алерт". Мать пропавшего сообщала РИА Новости, что уверена, что ее сын попал под влияние мошенников.
