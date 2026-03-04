https://ria.ru/20260304/lenoblast-2078365390.html
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти - РИА Новости, 04.03.2026
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти
Местонахождение пропавшего 25 февраля юноши из поселка Янино в Ленобласти установлено, сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
всеволожский район
следственный комитет россии (ск рф)
всеволожский район
Следственный комитет установил местонахождение юноши из Ленобласти
СК установил местонахождение юноши, пропавшего 25 февраля в Ленобласти