Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2026
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье
04.03.2026

Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает телеканал 360.
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье
Цифровой ассистент PharmFrame для назначения лекарств заработал в Подмосковье
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает телеканал 360
"Модуль PharmFrame помогает врачам при оформлении рецептов и назначений. Команда "Б3-МЕД" интегрировала ее в государственные медучреждения региона, система уже охватила порядка 15 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Подмосковья
, глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что внедрение таких технологий - это шаг к медицине будущего.
"Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья", - приводятся слова Забелина.
Сообщается, что при создании рецепта на лекарство искусственный интеллект обрабатывает массив данных и проверяет назначение по 15 ключевым параметрам, он анализирует риски взаимодействия с другими препаратами и едой, исключая опасные сочетания. Кроме того, модуль оценивает вероятность возникновения аллергии, учитывает возраст и пол пациента, а также особенности применения лекарства при беременности и грудном вскармливании.
"PharmFrame предупреждает, если препарат не имеет доказанной эффективности, не входит в российские клинические рекомендации и сообщает о превышениях допустимых сроков приема. Система помогает медикам как на личном приеме, так и в ходе телемедицинских консультаций", - добавляется в сообщении.