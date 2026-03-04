МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает телеканал 360

"Модуль PharmFrame помогает врачам при оформлении рецептов и назначений. Команда "Б3-МЕД" интегрировала ее в государственные медучреждения региона, система уже охватила порядка 15 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Подмосковья , глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что внедрение таких технологий - это шаг к медицине будущего.

"Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья", - приводятся слова Забелина.

Сообщается, что при создании рецепта на лекарство искусственный интеллект обрабатывает массив данных и проверяет назначение по 15 ключевым параметрам, он анализирует риски взаимодействия с другими препаратами и едой, исключая опасные сочетания. Кроме того, модуль оценивает вероятность возникновения аллергии, учитывает возраст и пол пациента, а также особенности применения лекарства при беременности и грудном вскармливании.