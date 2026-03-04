Рейтинг@Mail.ru
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/lekarstva-2078461251.html
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье - РИА Новости, 04.03.2026
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает телеканал 360. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:15:00+03:00
2026-03-04T14:15:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150798/03/1507980307_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_315cb1af166920f395b99339e73e0df4.jpg
https://ria.ru/20260226/rossija-2076864139.html
https://ria.ru/20251107/robot-2053375394.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150798/03/1507980307_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_db511e50d0e335cb1a0722820db636e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), россия
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье

Цифровой ассистент PharmFrame для назначения лекарств заработал в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВитрина с лекарствами в аптеке
Витрина с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Витрина с лекарствами в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цифровой ассистент для назначения лекарств заработал в Подмосковье, к системе уже получили доступ 15 тысяч специалистов, сообщает телеканал 360.
"Модуль PharmFrame помогает врачам при оформлении рецептов и назначений. Команда "Б3-МЕД" интегрировала ее в государственные медучреждения региона, система уже охватила порядка 15 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
26 февраля, 13:00
Заместитель председателя правительства Подмосковья, глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что внедрение таких технологий - это шаг к медицине будущего.
"Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом. Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и эффективность лечения для каждого жителя Подмосковья", - приводятся слова Забелина.
Сообщается, что при создании рецепта на лекарство искусственный интеллект обрабатывает массив данных и проверяет назначение по 15 ключевым параметрам, он анализирует риски взаимодействия с другими препаратами и едой, исключая опасные сочетания. Кроме того, модуль оценивает вероятность возникновения аллергии, учитывает возраст и пол пациента, а также особенности применения лекарства при беременности и грудном вскармливании.
"PharmFrame предупреждает, если препарат не имеет доказанной эффективности, не входит в российские клинические рекомендации и сообщает о превышениях допустимых сроков приема. Система помогает медикам как на личном приеме, так и в ходе телемедицинских консультаций", - добавляется в сообщении.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Робот напомнил жителям Подмосковья о визите к врачу более 1,7 миллиона раз
7 ноября 2025, 11:19
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала