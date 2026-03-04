Рейтинг@Mail.ru
СМИ: погибшие в Кувейте американские военные не были оповещены об атаке
11:33 04.03.2026 (обновлено: 11:34 04.03.2026)
СМИ: погибшие в Кувейте американские военные не были оповещены об атаке
СМИ: погибшие в Кувейте американские военные не были оповещены об атаке

WSJ: американские военные не получили оповещения об иранской атаке в Кувейте

Флаги США
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Погибшие от ответного иранского удара американские военные находились в слабо защищенном помещении на территории торгового порта в Кувейте и не получили оповещения о воздушной атаке, сообщают американские СМИ.
Центральное командование ВС США 3 марта заявило, что всего в Кувейте в результате этого инцидента погибло шесть американских военных.
"Джоэй Амор, муж сержанта первого класса Николь Амор, одной из убитых военнослужащих, рассказал... пункт находился в помещении типа грузового контейнера и не был защищен", - говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники подтверждает, что это был "большой трейлер", окруженный бетонными плитами, однако не защищенный сверху. В трейлере размещался "тактический центр управления".
"У подразделений США… не было предупреждения о приближении к ним смертоносного иранского дрона", - добавляет издание.
В Пентагоне пока не заверяют, что объект был защищен. Министр войны Пит Хегсет ранее заявил, что пункт управления "был укреплен", но дрон, по его словам, - "мощное оружие". Официальный представитель ведомства Шон Парнелл тоже заявил журналистам, что объект был окружен "шестифутовыми стенами", то есть речь идет о об ограждении почти двухметровой толщины.
Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски военной техники и личного состава на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
