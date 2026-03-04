Рейтинг@Mail.ru
04:13 04.03.2026 (обновлено: 04:32 04.03.2026)
В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет
В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет
В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет

В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет из семьи иностранцев

ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Девочка 11 лет из проживающей в стране семьи иностранцев погибла в Кувейте в результате падения обломков на жилой квартал в столице эмирата, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения эмирата Абдалла ас-Санад.
"Жертвой падения обломков на жилой квартал в столичном регионе стала 11-летняя девочка из семьи постоянно проживающих в стране иностранцев, которая скончалась в больнице после получения ранений", - написал представитель минздрава в социальной сети Х.
По его словам, четыре ее родственника, включая мать, также находятся в больнице на лечении.
Число погибших в Израиле из-за ударов Ирана достигло десяти человек
