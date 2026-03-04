https://ria.ru/20260304/kuveyt-2078346668.html
В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет
В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет
Девочка 11 лет из проживающей в стране семьи иностранцев погибла в Кувейте в результате падения обломков на жилой квартал в столице эмирата, сообщил официальный РИА Новости, 04.03.2026
кувейт
