В Кувейте из-за падения обломков погибла девочка 11 лет

ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Девочка 11 лет из проживающей в стране семьи иностранцев погибла в Кувейте в результате падения обломков на жилой квартал в столице эмирата, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения эмирата Абдалла ас-Санад.