Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров
04.03.2026
Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров
Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров, желающих освоить роль AI/ML-продакт-менеджеров, сообщили в компании.
"В формате поэтапного контроля участники пройдут полный цикл от постановки задачи до запуска продукта, как в настоящей продуктовой команде", — рассказали в Т-Образовании.
Курс разработан в Центре искусственного интеллекта Т-Банка. Программа предназначена для опытных специалистов и помогает понять применение машинного обучения в продуктах, включая диагностику моделей, анализ рисков и создание минимально жизнеспособного продукта.
 
