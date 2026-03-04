МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров, желающих освоить роль AI/ML-продакт-менеджеров, сообщили в компании.

"В формате поэтапного контроля участники пройдут полный цикл от постановки задачи до запуска продукта, как в настоящей продуктовой команде", — рассказали в Т-Образовании.