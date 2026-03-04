https://ria.ru/20260304/kurs-2078529116.html
Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров, желающих освоить роль AI/ML-продакт-менеджеров, сообщили в компании. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров, желающих освоить роль AI/ML-продакт-менеджеров, сообщили в компании.
"В формате поэтапного контроля участники пройдут полный цикл от постановки задачи до запуска продукта, как в настоящей продуктовой команде", — рассказали в Т-Образовании.
Курс разработан в Центре искусственного интеллекта Т-Банка. Программа предназначена для опытных специалистов и помогает понять применение машинного обучения в продуктах, включая диагностику моделей, анализ рисков и создание минимально жизнеспособного продукта.