Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил новый культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, сообщает пресс-служба регправительства.

Министр культуры региона Юрий Аутлев пояснил, что в новом трехэтажном корпусе разместились центральная и детская библиотеки, районный историко-краеведческий музей, местное отделение "Движения Первых" и учреждения дополнительного образования.

Глава Адыгеи пообщался с руководителем Красногвардейского района Темуром Губжоковым, представителем подрядной организации, а также с руководителями и коллективами учреждений КОЦ. В библиотеках предусмотрены читальные залы, удобные книжные стеллажи, мебель и пространства для досуга. Музей оснащен фондохранилищем, архивом и выставочным залом. В пресс-службе отметили, что обеспеченность высокоскоростным интернетом и закупленное для конференц-зала оборудование позволяют проводить видеоконференции с другими регионами. Одно такое дистанционное общение уже состоялось с представителями учреждений культуры и образования муниципалитета-побратима – Успенского района Краснодарского края.

Руководитель региона поздравил присутствующих с реализацией проекта и пожелал центру успешной работы. Кумпилов подчеркнул, что новое учреждение дает широкие возможности для реализации культурных и образовательных программ, а также позволяет повысить доступность для населения услуг в этих сферах.

"Нам важно, чтобы весь потенциал Культурно-образовательного центра был востребован. Активно участвуйте в жизни района, уделяйте внимание талантливым детям, поддерживайте молодежные инициативы, повышайте интерес к знаниям и творчеству, развивайте креативные технологии. Это все очень важно для достойной и полноценной жизни на селе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

В этот же день глава региона посетил Красногвардейский СДК, недавно отремонтированный в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь полностью заменили все инженерные коммуникации, обновили внешний облик здания, провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию, закупили аппаратуру для зала и сцены, мебель и офисное оборудование.

Кумпилов осмотрел обновленный Дом культуры, побеседовал с участниками народного фольклорного ансамбля "Селяночка". Глава Адыгеи отметил, что модернизация домов культуры – часть большой работы по развитию сельских территорий, обеспечению возможностей для досуга и самореализации жителей всех возрастов.