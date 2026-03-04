Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее
Республика Адыгея
 
15:48 04.03.2026
Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее
Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее - РИА Новости, 04.03.2026
Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил новый культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 04.03.2026
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
образование
культура
республика адыгея, мурат кумпилов, образование, культура
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Образование, Культура
Кумпилов посетил новый культурный центр в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов посетил новый культурно-образовательный центр

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил новый культурно-образовательный центр в селе Красногвардейском, сообщает пресс-служба регправительства.
Министр культуры региона Юрий Аутлев пояснил, что в новом трехэтажном корпусе разместились центральная и детская библиотеки, районный историко-краеведческий музей, местное отделение "Движения Первых" и учреждения дополнительного образования.
Глава Адыгеи пообщался с руководителем Красногвардейского района Темуром Губжоковым, представителем подрядной организации, а также с руководителями и коллективами учреждений КОЦ. В библиотеках предусмотрены читальные залы, удобные книжные стеллажи, мебель и пространства для досуга. Музей оснащен фондохранилищем, архивом и выставочным залом. В пресс-службе отметили, что обеспеченность высокоскоростным интернетом и закупленное для конференц-зала оборудование позволяют проводить видеоконференции с другими регионами. Одно такое дистанционное общение уже состоялось с представителями учреждений культуры и образования муниципалитета-побратима – Успенского района Краснодарского края.
Руководитель региона поздравил присутствующих с реализацией проекта и пожелал центру успешной работы. Кумпилов подчеркнул, что новое учреждение дает широкие возможности для реализации культурных и образовательных программ, а также позволяет повысить доступность для населения услуг в этих сферах.
"Нам важно, чтобы весь потенциал Культурно-образовательного центра был востребован. Активно участвуйте в жизни района, уделяйте внимание талантливым детям, поддерживайте молодежные инициативы, повышайте интерес к знаниям и творчеству, развивайте креативные технологии. Это все очень важно для достойной и полноценной жизни на селе", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
В этот же день глава региона посетил Красногвардейский СДК, недавно отремонтированный в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Здесь полностью заменили все инженерные коммуникации, обновили внешний облик здания, провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию, закупили аппаратуру для зала и сцены, мебель и офисное оборудование.
Кумпилов осмотрел обновленный Дом культуры, побеседовал с участниками народного фольклорного ансамбля "Селяночка". Глава Адыгеи отметил, что модернизация домов культуры – часть большой работы по развитию сельских территорий, обеспечению возможностей для досуга и самореализации жителей всех возрастов.
Далее глава региона посетил детско-юношескую спортивную школу села Красногвардейского, где также провели капремонт: выполнены внутренняя и внешняя отделка, обновление всех инженерных систем, благоустройство территории с укладкой резинового покрытия и установкой уличных тренажеров. Модернизированы и спортзалы: тренажерный, игровой, зал борьбы. Руководитель региона ознакомился с новым обликом и оснащением спортшколы "Юность", побеседовал со спортсменами и их тренерами.
 
Республика Адыгея Мурат Кумпилов Образование Культура
 
 
