Порядка 270 млн рублей направят на поддержку овощеводства Кубани

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 270 миллионов федеральных и краевых средств выделили на стимулирование производства овощей и картофеля на Кубани в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор региона Андрей Коробка поднял данную тему на заседании Съезда Ассоциации "Народный фермер Кубани" аграрного форума "Овощевод России", который проходит с 3 по 5 марта в Динском районе.

"Краснодарский край продолжает укреплять позиции как один из крупнейших в России производителей овощных культур. Стабильно наращивается производство в открытом грунте и в тепличных комплексах. В 2025 году регион произвел около одного миллиона тонн овощей и картофеля, рост с предыдущим годом – около 3%", – отметил Коробка, его слова приводит пресс-служба.

По его словам, в этом году выделено около 270 миллионов рублей федеральных и краевых средств на стимулирование производства овощей и картофеля, чтобы поддержать производителей и обеспечить дальнейшее развитие отрасли.

Коробка подчеркнул, что в последние годы овощеводство привлекает все больше внимания со стороны инвесторов, которые активно вкладываются в создание комплексов полного цикла – от выращивания до фасовки.

Вице-губернатор упомянул, что один из таких проектов реализуют в Новороссийске, где компания "Салаты с моря" строит масштабное предприятие по выращиванию овощной и растениеводческой продукции в открытом и защищенном грунте. Общий объем инвестиций составляет 420 миллионов рублей. Проект планируют завершить в этом году.