Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)

© Getty Images / NurPhoto Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитная военно-политическая организация Ирана. Об истории создания, структуре подразделений, численности, функциях и международном статусе — в материале РИА Новости.

Что такое КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитная военно-политическая организация Ирана, созданная в 1979 году для защиты завоеваний исламской революции и ее строя.

Вооруженное формирование функционирует параллельно с регулярной армией, подчиняется напрямую верховному лидеру, имеет свои сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы, а также спецназ "Кудс".

История создания КСИР

КСИР был создан 5 мая 1979 года по решению Высшего совета обороны Ирана, буквально через несколько месяцев после победы исламской революции. Новые правители во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни не доверяли регулярной армии, которая формировалась еще при шахе.

Основой силовой структуры стали военизированные отряды исламских революционных комитетов и сторонников аятоллы Хомейни. Их бойцов называли "пасдар" — в переводе с персидского "страж, защитник". Согласно Конституции Ирана главной задачей КСИР была провозглашена "охрана исламской революции и ее завоеваний".

В уставе, принятом в 1982 году, функции корпуса были прописаны более широко: содействие армии в защите независимости и территориальной целостности, обеспечение стабильности исламского режима, борьба с "подрывными элементами", защита государственных учреждений и религиозных деятелей, участие в экономическом восстановлении и спасательных операциях.

Первый боевой опыт КСИР получил во время ирано-иракской войны (1980-1988).

Руководство и структура КСИР

КСИР подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана (рахбару). С 1989 года этот пост занимал аятолла Али Хаменеи . Именно рахбар назначает главнокомандующего корпусом и определяет стратегические направления его деятельности. С 1 марта 2026 года Корпус стражей исламской революции занимает генерал-майор Ахмад Вахиди.

Основные данные о КСИР Параметр Значение Полное название Корпус стражей исламской революции (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) Аббревиатура/синонимы КСИР, пасдаран, революционная гвардия, сепах Дата основания 5 мая 1979 Основатель Аятолла Рухолла Хомейни Численность (2022) 150 000–190 000 человек (с "Басидж" — до десяти миллионов) Подчинение Верховный лидер Ирана (рахбар) Правовая основа Конституция ИРИ, статья 150; Устав КСИР (1982)

Вся территория Ирана разбита на округа КСИР, которые, в свою очередь, делятся на районы, базы и посты. Штаб-квартира находится в Тегеране — в здании бывшего посольства США, занятом революционерами в 1979 году.

Военная структура КСИР включает в себя все виды вооруженных сил.

Военно-воздушные и Военно-морские силы

Сухопутные войска — основная ударная мощь, насчитывающая, по разным оценкам, от 150 до 350 тысяч бойцов. Они отвечают за оборону границ и внутреннюю стабильность.

Военно-воздушные силы — в их ведение переданы ракетные силы Ирана, включая баллистические ракеты Shahab-3 (Шахаб-3) с дальностью до двух тысяч километров.

Военно-морские силы созданы в 1985 году, контролируют Персидский залив и Ормузский пролив. Командующий — контр-адмирал Алиреза Тангсири

Силы специального назначения "Аль-Кудс"

Элитное подразделение для операций за пределами Ирана создано в 1980 году. Задачи: военная разведка, поддержка шиитских партий и движений в других странах, проведение специальных операций. До своей гибели в 2020 году "Аль-Кудс" возглавлял легендарный генерал Касем Сулеймани.

Народное ополчение "Басидж"

Полувоенная организация добровольцев, которая может мобилизовать до десяти миллионов человек. Члены "Басиджа" осуществляют надзор за соблюдением исламских норм и активно привлекаются к подавлению протестов.

Кроме того, КСИР имеет собственную разведывательную службу, действующую независимо от официальной разведки правительства, и киберармию — Центр мониторинга и борьбы с организованной киберпреступностью.

Структура подразделений КСИР Подразделение Численность (данные 2017 года) Основные функции Зона ответственности Сухопутные войска ~ 350 000 Внутренняя безопасность, внешняя оборона Территория Ирана Аэрокосмические силы ~ 20 000 ПВО, БПЛА Воздушное пространство Военно-морские силы ~ 23 000 Контроль Персидского залива Персидский залив, Ормузский пролив "Басидж" ~ десять миллионов (из них шесть миллионов — резерв) Иррегулярная армия Вся территория Ирана

Влияние в Иране

КСИР давно вышел за чисто военные рамки, превратившись в мощнейший экономический и политический институт. Корпусу принадлежит строительный конгломерат "Хатам аль-Анбия", основанный в конце 1980-х для восстановления страны после войны с Ираком.

Сегодня эта компания играет большую роль в стратегических инфраструктурных проектах: строит автомагистрали, железные дороги, метро, участвует в нефтегазовых и гидроэнергетических проектах.

Численность и вооружение КСИР

По состоянию на март 2026 года Корпус стражей исламской революции остается одной из самых боеспособных и технически оснащенных военных структур Ирана.

Официальной информации о численности КСИР нет, поэтому высказываются различные оценки. Так, специалист Института востоковедения РАН Владимир Сажин в 2017 году приводил такие данные: 420 тысяч. "Басидж" же оценивал примерно в десять миллионов человек.

На вооружении КСИР — широкий арсенал современных ракетных систем, включая баллистические ракеты различной дальности, зенитные ракетные комплексы, а также разнообразные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), такие как Shahed 129, Shahed 181, Ababil 3 и Mohajer 4.

Особое внимание уделяется развитию гиперзвуковых технологий и морских ракетных систем, способных угрожать кораблям и объектам противника в Персидском заливе. В последние дни КСИР активно применяет баллистические ракеты для нанесения ударов по военным объектам США и Израиля, что подтверждает готовность структуры к ведению крупномасштабных боевых действий.

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab 3 и Khaibar-buster в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab 3 и Khaibar-buster в Тегеране

Кроме того, КСИР располагает собственными учебными центрами, полигонами и разведывательными подразделениями, что позволяет Вооруженным силам Ирана поддерживать высокий уровень боевой подготовки и оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку.

КСИР и международные санкции

В январе 2026 года Евросоюз принял беспрецедентное решение о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Это решение стало логическим продолжением многолетней политики санкционного давления на Иран, направленной на ограничение деятельности КСИР, который, по мнению западных стран, "дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке".

Это означает замораживание активов, запрет на финансовые операции и ограничение передвижения лиц, связанных с этой структурой. Кроме того, санкции затрагивают поставки технологий и оборудования.

В ответ на ужесточение санкций Тегеран объявил о вызове послов европейских стран для объяснений, а также пригрозил перекрытием Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировой торговли нефтью.

КСИР заявил о готовности к продолжению военных операций против США и Израиля, несмотря на международное давление.

Участие в региональных конфликтах

С момента своего создания КСИР , как отмечают исследователи, так или иначе взаимодействовал с иранскими союзниками в Ближневосточном регионе, преимущественно шиитами.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял , что спецподразделение "Аль-Кудс", которое возглавлял генерал Касем Сулеймани , защищает всех притесненных в регионе и является "гуманитарной организацией".

В США считают, что в Йемене иранские специалисты якобы помогают повстанцам-хуситам.

Противостояние с Израилем и США

"Эпическая ярость"

США и КСИР находятся в состоянии перманентного конфликта с момента создания корпуса. Так, 8 апреля 2019 года Вашингтон объявил регулярные вооруженные формирования иностранного государства террористической организацией, внеся КСИР в соответствующий список. В этом перечне также присутствуют "Хезболла" и ХАМАС.

Позже примеру США последовали Канада (2024) и Австралия (2025). В январе 2026 года министры иностранных дел стран ЕС также договорились о признании КСИР террористической организацией.

Ключевой фигурой в противостоянии с США и Израилем был генерал Касем Сулеймани , возглавлявший "Аль-Кудс". Как отмечалось в СМИ, именно он координировал действия проиранских сил в Ираке, Сирии и Ливане. Третьего января 2020 года Сулеймани был убит в результате ракетного удара США в Багдаде.

Кульминацией этого конфликта стали события конца февраля 2026 года. Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию "Эпическая ярость" против Ирана, в ходе которой погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи

"Правдивое обещание — 4"

В ответ Корпус стражей исламской революции анонсировал "самую ожесточенную наступательную операцию в истории вооруженных сил Ирана" под названием "Правдивое обещание — 4".

КСИР начал массированные удары баллистическими ракетами и беспилотниками по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. Взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае, обломки иранских БПЛА повредили аэропорт в Дубае. Одновременно Иран заблокировал Ормузский пролив — ключевую артерию для мировых нефтяных поставок.