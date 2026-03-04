https://ria.ru/20260304/ksir-2078368480.html
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля несколько часов назад, сообщает Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС). РИА Новости, 04.03.2026
иран
сша
израиль
