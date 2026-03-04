Рейтинг@Mail.ru
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР
09:05 04.03.2026 (обновлено: 09:15 04.03.2026)
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР - РИА Новости, 04.03.2026
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля несколько часов назад, сообщает Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС). РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля, заявил КСИР

КСИР: Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля несколько часов назад, сообщает Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС).
"Несколько часов назад была проведена 17-я волна операции "Правдивое обещание 4" с запуском более 40 ракет военно-космических сил КСИР в сторону американо-сионистских целей", - говорится в сообщении, которое приводит агентство Fars.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
