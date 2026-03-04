https://ria.ru/20260304/kravtsov-2078534400.html
Кравцов рассказал о подготовке к сдаче ЕГЭ в России
Кравцов рассказал о подготовке к сдаче ЕГЭ в России
Подготовка к сдаче ЕГЭ-2026 в РФ идет в штатном режиме, заявил российский министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 04.03.2026
россия
общество
сергей кравцов
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Кравцов рассказал о подготовке к сдаче ЕГЭ в России
Кравцов: подготовка к сдаче ЕГЭ-2026 идет в штатном режиме