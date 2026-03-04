Красноярск получил гран-при премии "Туристические города"

КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Красноярск в номинации "Город гастрономического туризма" завоевал гран-при всероссийской премии "Туристические города", сообщает пресс-служба агентства по туризму Красноярского края.

В Рязанской области прошла III Всероссийская премия "Туристические города", объединившая представителей туристической отрасли из 60 регионов страны.

"В этом году на конкурс было подано более 195 инициатив из 102 городов России. По итогам очной защиты Красноярск удостоен гран-при в номинации "Город гастрономического туризма". В рамках презентации город представил комплексную модель развития гастрономического направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Красноярске работают 160 ресторанов и пять крупных ресторанных групп. Развитие отрасли строится на работе с локальными производителями, продвижении сибирских продуктов и формировании блюд-эндемиков – гастрономических символов территории.

В числе ключевых направлений – гастрономические экскурсии и событийные проекты, формирующие туристический поток в течение года. В Красноярске и городах края проходят крупные фестивали и гастрономические события, объединяющие профессиональное сообщество, локальных производителей и туристов. Ряд мероприятий реализуется при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство", что позволяет усиливать их масштаб и федеральное продвижение.

Системную работу по развитию отрасли подтверждает проведение в Красноярске всероссийского форума гостеприимства – ключевой федеральной дискуссионной площадки для профессионалов индустрии. Форум собрал более тысячи участников из регионов России и зарубежья.