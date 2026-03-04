Рейтинг@Mail.ru
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/krasnoyarsk-2078519496.html
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске - РИА Новости, 04.03.2026
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске
Всероссийский форум по внедрению принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление пройдет в Красноярске с 23 по 25 апреля, сообщает... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:43:00+03:00
2026-03-04T16:43:00+03:00
михаил котюков
красноярск
красноярский край
форум
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064128930_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_5980b54d09b3e6c449cf2ca333828fa3.jpg
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064128930_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_fc7e940232439d752c0c6ecdc172ac82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил котюков, красноярск, красноярский край, форум, бизнес
Михаил Котюков, Красноярск, Красноярский край, Форум, Бизнес
Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске

В Красноярске пройдет форум по внедрению принципов человекоцентричности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Портфель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Всероссийский форум по внедрению принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление пройдет в Красноярске с 23 по 25 апреля, сообщает пресс-служба краевого министерства экономики и регионального развития.
"Красноярск станет площадкой для обсуждения реализации федерального проекта "Государство для людей"... С 23 по 25 апреля в Красноярске впервые пройдет Всероссийский форум по внедрению принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор края Михаил Котюков провел первое заседание оргкомитета, где обсудили концепцию мероприятия и основные организационные моменты.
Глава краевого министерства экономики Татьяна Магдибур рассказала, что форум пройдет на двух площадках – в Национальном центре "Россия" и в краевой филармонии. Участниками мероприятия станут более тысячи человек: депутаты Госдумы РФ, руководители федеральных органов власти, губернаторы, представители территориальных подразделений федеральных органов власти и эксперты.
Котюков отметил, что регион находится в числе лидеров по внедрению принципов человекоцентричности в госуправление, по количеству жизненных ситуаций и качеству их проработки.
"Они дополняют федеральный "Каталог жизненных ситуаций", который работает на портале "Госуслуги" благодаря нацпроекту "Экономика данных". Опыт региона высоко оценили коллеги из правительства России. Впервые в 2026 году к проекту "Государство для людей" подключаются муниципальные образования. Поэтому акцент на форуме нужно сделать на их вовлечение в работу", - сказал глава региона.
Губернатор поручил органам власти включиться в подготовку содержательной программы форума. Планируется, что помимо деловой и культурной программ, гости форума смогут посетить образовательные мероприятия и молодежную площадку, а также различные экскурсии.
 
Михаил КотюковКрасноярскКрасноярский крайФорумБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала