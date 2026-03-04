Реализацию проекта "Государство для людей" обсудят в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Всероссийский форум по внедрению принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление пройдет в Красноярске с 23 по 25 апреля, сообщает пресс-служба краевого министерства экономики и регионального развития.

"Красноярск станет площадкой для обсуждения реализации федерального проекта "Государство для людей"... С 23 по 25 апреля в Красноярске впервые пройдет Всероссийский форум по внедрению принципов человекоцентричности в государственное и муниципальное управление", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор края Михаил Котюков провел первое заседание оргкомитета, где обсудили концепцию мероприятия и основные организационные моменты.

Глава краевого министерства экономики Татьяна Магдибур рассказала, что форум пройдет на двух площадках – в Национальном центре "Россия" и в краевой филармонии. Участниками мероприятия станут более тысячи человек: депутаты Госдумы РФ, руководители федеральных органов власти, губернаторы, представители территориальных подразделений федеральных органов власти и эксперты.

Котюков отметил, что регион находится в числе лидеров по внедрению принципов человекоцентричности в госуправление, по количеству жизненных ситуаций и качеству их проработки.

"Они дополняют федеральный "Каталог жизненных ситуаций", который работает на портале "Госуслуги" благодаря нацпроекту "Экономика данных". Опыт региона высоко оценили коллеги из правительства России. Впервые в 2026 году к проекту "Государство для людей" подключаются муниципальные образования. Поэтому акцент на форуме нужно сделать на их вовлечение в работу", - сказал глава региона.