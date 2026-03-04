Владельца стоматологии в Красноярске обвинили в истязании супруги

По данным надзорного ведомства, муж поднимал руку на жену дома и вне квартиры, в том числе после употребления алкоголя: наносил удары по лицу, голове, телу, причинял сильную физическую боль. Эпизоды насилия зачастую происходили на глазах маленького сына пары. Время от времени женщина обращалась за медицинской помощью, врачи фиксировали травмы, кровоподтёки и ссадины.