Владельца стоматологии в Красноярске обвинили в истязании супруги

КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Владелец стоматологии BananaDent из Красноярска обвиняется в систематическом истязании супруги, мужчина бил женщину как дома, так и вне его пределов, сообщает краевая прокуратура в своём Telegram-канале.
"Весной 2025 года 38‑летний владелец стоматологии BananaDent в Красноярске превратил семейную жизнь в череду побоев и унижений. Он жил вместе с супругой и маленьким сыном, полностью обеспечивал семью, а женщина находилась в материальной зависимости и не имела собственного дохода", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, муж поднимал руку на жену дома и вне квартиры, в том числе после употребления алкоголя: наносил удары по лицу, голове, телу, причинял сильную физическую боль. Эпизоды насилия зачастую происходили на глазах маленького сына пары. Время от времени женщина обращалась за медицинской помощью, врачи фиксировали травмы, кровоподтёки и ссадины.
"Супруг вину не признал и утверждал, что не избивал жену, а лишь пытался удерживать её во время ссор. Прокурор утвердил ему обвинение в истязании супруги с особой жестокостью (пункты "г", "д" части 2 статьи 117 УК РФ)", - добавляют в ведомстве.
