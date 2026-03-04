На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Кубани создадут постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Данная тема поднималась на рабочей встрече по вопросу оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях реализации налоговой реформы, которую провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Малый и средний бизнес Краснодарского края сегодня – это более 320 тысяч субъектов МСП, стабильная работа которых напрямую зависит от условий налогообложения. Кубанским бизнесом востребованы такие специальные налоговые режимы, как упрощенная и патентная системы налогообложения, параметры которых существенно скорректированы федеральным законодательством", – отметил Руппель, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что поэтому для краевой власти важно быть в постоянном диалоге с представителями ведущих деловых объединений региона по предлагаемым бизнесом инициативам в данном направлении и находить конструктивные решения для сохранения максимально комфортных условий ведения бизнеса на Кубани.

С комплексом инициативных предложений выступили представители краевого отделения "Опоры России", участники от Общественной палаты региона, краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.