https://ria.ru/20260304/krasnodar-2078411443.html
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес - РИА Новости, 04.03.2026
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
На Кубани создадут постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнеса, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:52:00+03:00
2026-03-04T11:52:00+03:00
2026-03-04T11:52:00+03:00
твой бизнес
краснодарский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
Краснодарский край будет следить за влиянием налоговых изменений на бизнес-среду
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Кубани создадут постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Данная тема поднималась на рабочей встрече по вопросу оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях реализации налоговой реформы, которую провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"Малый и средний бизнес Краснодарского края сегодня – это более 320 тысяч субъектов МСП, стабильная работа которых напрямую зависит от условий налогообложения. Кубанским бизнесом востребованы такие специальные налоговые режимы, как упрощенная и патентная системы налогообложения, параметры которых существенно скорректированы федеральным законодательством", – отметил Руппель, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что поэтому для краевой власти важно быть в постоянном диалоге с представителями ведущих деловых объединений региона по предлагаемым бизнесом инициативам в данном направлении и находить конструктивные решения для сохранения максимально комфортных условий ведения бизнеса на Кубани.
С комплексом инициативных предложений выступили представители краевого отделения "Опоры России", участники от Общественной палаты региона, краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.
По итогам совещания вице-губернатор поручил создать постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнес-среды региона. Также он поручил продолжать информационно-разъяснительные работы с предпринимателями по вопросам налоговой реформы и действующих на Кубани мер поддержки, предоставляемых краевыми институтами развития.