На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
11:52 04.03.2026
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
На Кубани будут отслеживать влияние налоговых изменений на бизнес
твой бизнес
краснодарский край
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
краснодарский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Кубани создадут постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Данная тема поднималась на рабочей встрече по вопросу оказания мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях реализации налоговой реформы, которую провел вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"Малый и средний бизнес Краснодарского края сегодня – это более 320 тысяч субъектов МСП, стабильная работа которых напрямую зависит от условий налогообложения. Кубанским бизнесом востребованы такие специальные налоговые режимы, как упрощенная и патентная системы налогообложения, параметры которых существенно скорректированы федеральным законодательством", – отметил Руппель, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что поэтому для краевой власти важно быть в постоянном диалоге с представителями ведущих деловых объединений региона по предлагаемым бизнесом инициативам в данном направлении и находить конструктивные решения для сохранения максимально комфортных условий ведения бизнеса на Кубани.
С комплексом инициативных предложений выступили представители краевого отделения "Опоры России", участники от Общественной палаты региона, краевого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.
По итогам совещания вице-губернатор поручил создать постоянно действующую рабочую группу для мониторинга влияния налоговых изменений на состояние бизнес-среды региона. Также он поручил продолжать информационно-разъяснительные работы с предпринимателями по вопросам налоговой реформы и действующих на Кубани мер поддержки, предоставляемых краевыми институтами развития.
 
Твой бизнесКраснодарский крайТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
