"Красавчик": Кожевников высказался о рекорде Капризова
Хоккей
Хоккей
 
12:17 04.03.2026 (обновлено: 12:29 04.03.2026)
"Красавчик": Кожевников высказался о рекорде Капризова
"Красавчик": Кожевников высказался о рекорде Капризова
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал РИА Новости, что российский нападающий Кирилл Капризов, ставший лучшим снайпером в истории "Миннесоты
2026
спорт, кирилл капризов, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Красавчик": Кожевников высказался о рекорде Капризова

Кожевников назвал Капризова достойнейшим человеком и красавчиком

© Фото : Официальный сайт NHLКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Официальный сайт NHL
Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал РИА Новости, что российский нападающий Кирилл Капризов, ставший лучшим снайпером в истории "Миннесоты Уайлд" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), является достойнейшим человеком и красавчиком.
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам словака Мариана Габорика (219).
"Капризов – красавчик! Достойнейший человек, звезда! Показывает отличные результаты", - сказал Кожевников.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 381 матче регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ
Хоккей
 
