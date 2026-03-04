"Красавчик": Кожевников высказался о рекорде Капризова

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал РИА Новости, что российский нападающий Кирилл Капризов, ставший лучшим снайпером в истории "Миннесоты Уайлд" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), является достойнейшим человеком и красавчиком.