https://ria.ru/20260304/korolev-2078518544.html
Королев оценил перспективы развития Вышневолоцкого трикотажного комбината
Королев оценил перспективы развития Вышневолоцкого трикотажного комбината - РИА Новости, 04.03.2026
Королев оценил перспективы развития Вышневолоцкого трикотажного комбината
Власти Тверской области будут и дальше создавать необходимые условия для развития промышленных предприятий региона, заявил врио губернатора области Виталий... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:41:00+03:00
2026-03-04T16:41:00+03:00
2026-03-04T16:41:00+03:00
тверская область
виталий королев
фонд развития промышленности
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078507385_0:55:2000:1180_1920x0_80_0_0_5411f8b259188db8e6d8c636b4ca8679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078507385_65:0:1772:1280_1920x0_80_0_0_f2cf7c8703474b659d19a5bd3ddd3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий королев, фонд развития промышленности, производство
Тверская область, Виталий Королев, Фонд развития промышленности, Производство
Королев оценил перспективы развития Вышневолоцкого трикотажного комбината
Врио тверского губернатора дал указания по развитию Вышневолоцкого округа
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Тверской области будут и дальше создавать необходимые условия для развития промышленных предприятий региона, заявил врио губернатора области Виталий Королев, посетивший в среду Вышневолоцкий комбинат "Парижская Коммуна".
"Парижская Коммуна" – одно из старейших в России предприятий трикотажной промышленности - специализируется на выпуске полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения, напомнили в пресс-службе облправительства. С 2022 года закуплено свыше 100 единиц нового оборудования. С помощью льготных займов комбинат поддержал областной Фонд развития промышленности. В результате более чем в два раза увеличен выпуск продукции, ассортимент которой сегодня насчитывает свыше 150 артикулов. Кроме того, на базе Вышневолоцкого колледжа по федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" формируется кластер подготовки кадров для отрасли легкой промышленности.
Глава региона поздравил сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днем.
"Сегодня вы работаете на современном предприятии, где обновляется производство и улучшаются показатели. Со своей стороны будем создавать все условия, чтобы развитие производств в регионе продолжалось", – привели в пресс-службе слова Королева.
По итогам обсуждения актуальных для жителей округа тем Королев поручил областным ведомствам рассмотреть вопрос обеспечения округа автобусами при региональной поддержке, организовать в округе выездные приемы узких медицинских специалистов, решить вопросы освещения городских улиц и качества работы в сфере обращения с ТКО.