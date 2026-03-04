Королев оценил перспективы развития Вышневолоцкого трикотажного комбината

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Тверской области будут и дальше создавать необходимые условия для развития промышленных предприятий региона, заявил врио губернатора области Виталий Королев, посетивший в среду Вышневолоцкий комбинат "Парижская Коммуна".

"Парижская Коммуна" – одно из старейших в России предприятий трикотажной промышленности - специализируется на выпуске полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения, напомнили в пресс-службе облправительства. С 2022 года закуплено свыше 100 единиц нового оборудования. С помощью льготных займов комбинат поддержал областной Фонд развития промышленности. В результате более чем в два раза увеличен выпуск продукции, ассортимент которой сегодня насчитывает свыше 150 артикулов. Кроме того, на базе Вышневолоцкого колледжа по федеральному проекту "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" формируется кластер подготовки кадров для отрасли легкой промышленности.

Глава региона поздравил сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днем.

"Сегодня вы работаете на современном предприятии, где обновляется производство и улучшаются показатели. Со своей стороны будем создавать все условия, чтобы развитие производств в регионе продолжалось", – привели в пресс-службе слова Королева.