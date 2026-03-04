Рейтинг@Mail.ru
Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на миллиард рублей - РИА Новости, 04.03.2026
15:01 04.03.2026 (обновлено: 15:34 04.03.2026)
Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на миллиард рублей
Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на миллиард рублей
Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на сумму свыше 1 миллиарда рублей, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, россия, владимир колокольцев, ирина волк, гуэбипк мвд рф, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, ГУЭБиПК МВД РФ, ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на миллиард рублей

Колокольцев: коммерсант пытался вывезти из РФ боеприпасы на 1 млрд руб

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Коммерсант пытался вывезти из России боеприпасы на сумму свыше 1 миллиарда рублей, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"В июне совместно с Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность представителя коммерческой структуры, который в составе организованной группы пытался вывезти за рубеж закупленные в рамках контрактов боеприпасы стоимостью свыше 1 миллиарда рублей", - сказал Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.
По версии следствия, злоумышленники от имени подконтрольных зарубежных компаний заключили контракты с российским оборонным предприятием, по которым патроны к нарезному оружию должны были поставляться в третьи страны, сообщается на портале "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
"Однако на самом деле фигуранты намеревались морским путем вывезти часть груза в государство, в которое, согласно резолюции Совбеза ООН, запрещена поставка всех типов вооружений. Для этого они предоставили недостоверные данные об адресате доставки. Криминальный план незаконной продажи 75 миллионов единиц боеприпасов был сорван оперативниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России", - сказала Волк.
Кроме того, предварительно установлено, что по той же схеме в 2020 году состоялась контрабандная поставка 9 миллионов патронов на сумму более 243 миллионов рублей.
На коммерсантов завели уголовные дела по статье 226.1 УК РФ "Контрабанда патогенных биологических агентов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что следователями и оперативниками проводятся мероприятия по установлению всех фактов и соучастников противоправной деятельности.
ПроисшествияРоссияВладимир КолокольцевИрина ВолкГУЭБиПК МВД РФООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
