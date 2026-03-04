https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078478534.html
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел
Несмотря на проблемы, удалось сохранить обратную связь с населением и доверие граждан к органам внутренних дел, заявил министр внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел
Колокольцев: несмотря на проблемы, МВД удалось сохранить доверия граждан