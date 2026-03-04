Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел
14:52 04.03.2026 (обновлено: 14:58 04.03.2026)
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел
Несмотря на проблемы, удалось сохранить обратную связь с населением и доверие граждан к органам внутренних дел, заявил министр внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев заявил о доверии граждан к органам внутренних дел

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несмотря на проблемы, удалось сохранить обратную связь с населением и доверие граждан к органам внутренних дел, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Должен сказать, что, несмотря на проблемы, нам удалось сохранить обратную связь с населением и доверие граждан к органам внутренних дел", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин назвал одну из главных проблем МВД
