https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078475830.html
Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года
Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года - РИА Новости, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года
Количество личного состава управления МВД в Москве с 1980 года сократилось, по сути, наполовину, до 64 тысяч человек, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:46:00+03:00
2026-03-04T14:46:00+03:00
2026-03-04T14:46:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
владимир колокольцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078470406.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_af898c38ba7a3aaebea0b2836a12c58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, владимир путин, владимир колокольцев
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев
Колокольцев рассказал о сокращении личного состава МВД в Москве с 1980 года
Колокольцев: личный состав управления МВД в Москве с 1980 г сократился до 64 тыс