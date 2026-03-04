https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078474330.html
В 2025 году МВД активно совершенствовало правовую базу, заявил Колокольцев
В 2025 году МВД активно совершенствовало правовую базу, заявил Колокольцев - РИА Новости, 04.03.2026
В 2025 году МВД активно совершенствовало правовую базу, заявил Колокольцев
В 2025 году МВД России активно совершенствовало правовую базу, заявил глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:44:00+03:00
2026-03-04T14:44:00+03:00
2026-03-04T14:44:00+03:00
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937358969_389:0:2767:1337_1920x0_80_0_0_1f28d2f98608db1bc9d61cc36c428b1f.jpg
https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078467122.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937358969_770:0:2578:1356_1920x0_80_0_0_6a4668a2b8dfa190c65c19db120b827b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В 2025 году МВД активно совершенствовало правовую базу, заявил Колокольцев
Колокольцев: в 2025 году МВД России активно совершенствовало правовую базу