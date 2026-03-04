Рейтинг@Mail.ru
МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов - РИА Новости, 04.03.2026
14:34 04.03.2026
МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов
общество
2026
владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД усилило контроль за соблюдением миграционных законов

Колокольцев: МВД в 2025 г усилило контроль за соблюдением миграционных законов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. МВД России усилило контроль за соблюдением миграционного законодательства, в 2025 году на 85% возросло число иностранцев, привлеченных за уклонение от выезда, заявил глава министерства Владимир Колокольцев.
"Усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства. В прошедшем году на 85% возросло число привлеченных к ответственности иностранцев за уклонения от выезда - это 285 тысяч человек", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Колокольцев рассказал о раскрытии кибер-преступлений в 2025 году
Владимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
