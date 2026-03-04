Рейтинг@Mail.ru
Колокольцев рассказал о снижении числа преступлений против собственности
14:29 04.03.2026
Колокольцев рассказал о снижении числа преступлений против собственности
Колокольцев рассказал о снижении числа преступлений против собственности
Число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности - в два раза за 10 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Колокольцев рассказал о снижении числа преступлений против собственности

Колокольцев: преступления против собственности сократились на четверть за 10 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности - в два раза за 10 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"В целом за последние десять лет число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности - практически вдвое", - сказал Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.
Владимир Колокольцев
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Общество
 
 
