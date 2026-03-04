https://ria.ru/20260304/kolokoltsev-2078467122.html
Колокольцев рассказал о снижении числа преступлений против собственности
Число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности - в два раза за 10 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
