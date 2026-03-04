https://ria.ru/20260304/khezbolla-2078332750.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе - РИА Новости, 04.03.2026
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по базе военно-морских сил в Хайфе, говорится в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T01:21:00+03:00
2026-03-04T01:21:00+03:00
2026-03-04T01:21:00+03:00
в мире
хайфа
бейрут
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599744_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_259ee9f56c32eb1f0311a14e7a70c856.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078328091.html
хайфа
бейрут
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979599744_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_88b132e2421a2c6b7cce619bce817efa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, бейрут, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Хайфа, Бейрут, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе военно-морских сил Израиля в Хайфе