"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе
01:21 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/khezbolla-2078332750.html
"Хезболла" нанесла ракетный удар по базе в Хайфе
Ливанское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по базе военно-морских сил в Хайфе, говорится в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
хайфа
бейрут
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
хайфа
бейрут
израиль
2026
Новости
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" нанесло ракетный удар по базе военно-морских сил в Хайфе, говорится в заявлении пресс-службы движения.
"В ответ на преступную израильскую агрессию, затронувшую десятки ливанских городов и населенных пунктов, включая южные пригороды Бейрута, бойцы исламского сопротивления в 20.00 во вторник, 3 марта 2026 года, нанесли удар залпом высокоточных ракет по военно-морской базе Хайфы", - написано в заявлении.
Согласно еще одному заявлению, шиитское сопротивление выпустило ракеты по месту скопления живой силы армии Израиля на границе с Ливаном.
Армия Израиля атаковала около 60 объектов "Хезболла" в Ливане
