"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана

БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о начале прямых боестолкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) у южных границ Ливана и нанесении ракетного удара по скоплению живой силы.

В военном крыле движения также объявили о нанесении удара ракетным залпом по скоплению военнослужащих ЦАХАЛ в районе приграничного израильского населенного пункта Кирьят-Шмона приблизительно за час до начала наземных боев.