"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
20:53 04.03.2026 (обновлено: 21:02 04.03.2026)
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о начале прямых боестолкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) у южных границ Ливана и нанесении ракетного удара по... РИА Новости, 04.03.2026
"Хезболла" сообщила о начале боестолкновений с ЦАХАЛ на границе Ливана

"Хезболла" сообщила о боестолкновениях с ЦАХАЛ на границе Ливана

Бойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о начале прямых боестолкновений с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) у южных границ Ливана и нанесении ракетного удара по скоплению живой силы.
Движение сообщило, что подразделения израильской армии предприняли попытку продвинуться к южному кварталу приграничного города Эль-Хиям на юге Ливана.
"Бойцы исламского сопротивления в 18.30 (19.30 мск) привели в действие взрывное устройство и вступили в прямое боестолкновение с противником, нанеся потери. Бои продолжаются", - говорится в заявлении "Хезболлах".
В военном крыле движения также объявили о нанесении удара ракетным залпом по скоплению военнослужащих ЦАХАЛ в районе приграничного израильского населенного пункта Кирьят-Шмона приблизительно за час до начала наземных боев.
"Были нанесены прямые попадания. Раненых эвакуировали на вертолетах", - добавило "Хезболлах".
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
