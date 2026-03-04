Рейтинг@Mail.ru
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:16 04.03.2026 (обновлено: 12:32 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/kaprizov-2078403973.html
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ
Российский нападающий Кирилл Капризов - хоккеист, который очень хорошо себя зарекомендовал, на его рекорд в "Миннесоте Уайлд" можно отреагировать словами Иосифа РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T11:16:00+03:00
2026-03-04T12:32:00+03:00
хоккей
спорт
россия
иосиф сталин (джугашвили)
владимир плющев
кирилл капризов
мариан габорик
тампа-бэй лайтнинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:172:1080:780_1920x0_80_0_0_6e0a5250ba5676593dfb5cf9682f435b.jpg
https://ria.ru/20260304/khokkey-2078357666.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936400619_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_74e86706adcf1456872c264210bc5e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, иосиф сталин (джугашвили), владимир плющев, кирилл капризов, мариан габорик, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Владимир Плющев, Кирилл Капризов, Мариан Габорик, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ

Плющев словами "завидовать будем" отреагировал на рекорд Капризова в "Миннесоте"

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский нападающий Кирилл Капризов - хоккеист, который очень хорошо себя зарекомендовал, на его рекорд в "Миннесоте Уайлд" можно отреагировать словами Иосифа Сталина – "завидовать будем", сказал РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам словака Мариана Габорика (219).
"Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, "завидовать будем!" Капризов - игрок, который отлично зарекомендовал себя. Я очень рад, что у него так хорошо идет сезон, что без травм. Это один из тех игроков, который очень позитивный, добродушный человек, но в то же время достаточно высокий мастер. Желаю ему успехов в дальнейшем, и без травм", - сказал Плющев.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 381 матче регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Овечкин уберег русскую звезду от драки. Но Саша стал еще дальше от плей-офф
Вчера, 07:00
 
ХоккейСпортРоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Владимир ПлющевКирилл КапризовМариан ГаборикТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала