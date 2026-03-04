Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский нападающий Кирилл Капризов - хоккеист, который очень хорошо себя зарекомендовал, на его рекорд в "Миннесоте Уайлд" можно отреагировать словами Иосифа Сталина – "завидовать будем", сказал РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.