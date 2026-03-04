Плющев вспомнил слова Сталина, говоря о рекорде Капризова в НХЛ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский нападающий Кирилл Капризов - хоккеист, который очень хорошо себя зарекомендовал, на его рекорд в "Миннесоте Уайлд" можно отреагировать словами Иосифа Сталина – "завидовать будем", сказал РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Плющев.
В ночь на среду "Миннесота" обыграла дома "Тампа-Бэй Лайтнинг" (5:1), Капризов отметился шайбой, которая стала для него 220-й в регулярных чемпионатах. Россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, опередив по голам словака Мариана Габорика (219).
"Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, "завидовать будем!" Капризов - игрок, который отлично зарекомендовал себя. Я очень рад, что у него так хорошо идет сезон, что без травм. Это один из тех игроков, который очень позитивный, добродушный человек, но в то же время достаточно высокий мастер. Желаю ему успехов в дальнейшем, и без травм", - сказал Плющев.
Капризову 28 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 381 матче регулярных чемпионатов он набрал 461 очко (220 голов + 241 передача). В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата россиянина составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.