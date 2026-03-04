https://ria.ru/20260304/kallas-2078610349.html
Каллас заявила, что страны танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС
Каллас заявила, что страны танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС - РИА Новости, 04.03.2026
Каллас заявила, что страны танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения... РИА Новости, 04.03.2026
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения передвижения судов.
"Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами", - заявила она.
Каллас
утверждает, что эти государства якобы "проявляют большую готовность к сотрудничеству", чтобы "предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение" так называемого теневого флота.
Каллас добавила, что Еврокомиссия 23 февраля представила глав МИД стран ЕС
документ о том, как действовать в отношении судов с нефтью из РФ
.
В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов
, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.
В МИД РФ ранее отмечали, что категорию " теневого флота" в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, в праве такой категории нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы " теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".