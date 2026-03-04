Рейтинг@Mail.ru
Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kallas-2078605425.html
Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас
Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас - РИА Новости, 04.03.2026
Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас
Турция не запрашивала активацию статей 4 или 5 НАТО после инцидента с баллистической ракетой, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:45:00+03:00
2026-03-04T22:45:00+03:00
в мире
турция
иран
ближний восток
кайя каллас
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_42:35:2275:1291_1920x0_80_0_0_de3d93b2a872bbaecc16e991a96f83a7.jpg
https://ria.ru/20260304/kallas-2078603715.html
турция
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022226298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50d5a7933bc5c834e18ed49a9ab75539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, иран, ближний восток, кайя каллас, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Иран, Ближний Восток, Кайя Каллас, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас

Каллас: Турция не запрашивала активацию статей НАТО после инцидента с ракетой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Турция не запрашивала активацию статей 4 или 5 НАТО после инцидента с баллистической ракетой, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Турция способна сбивать эти ракеты, мы также видели, как дроны ранее направлялись в нашу сторону, не в рамках этой войны. Поэтому, безусловно, мы смотрим на то, о чем просят эти страны. У стран НАТО есть статья 4, статья 5, у стран Европейского союза - статья 42(7). Но соответствующий запрос должен поступить от них, и этого не произошло", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста об инциденте со сбитой над Турцией ракетой.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции , в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Вчера, 22:26
 
В миреТурцияИранБлижний ВостокКайя КалласНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала