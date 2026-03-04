Турция не запрашивала помощи союзников после падения ракеты, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Турция не запрашивала активацию статей 4 или 5 НАТО после инцидента с баллистической ракетой, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Турция способна сбивать эти ракеты, мы также видели, как дроны ранее направлялись в нашу сторону, не в рамках этой войны. Поэтому, безусловно, мы смотрим на то, о чем просят эти страны. У стран НАТО есть статья 4, статья 5, у стран Европейского союза - статья 42(7). Но соответствующий запрос должен поступить от них, и этого не произошло", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста об инциденте со сбитой над Турцией ракетой.
Ранее в среду министерство обороны Турции заявило, что баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана, была уничтожена в турецком воздушном пространстве впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. По данным МО Турции , в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.