https://ria.ru/20260304/kallas-2078603715.html
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины - РИА Новости, 04.03.2026
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что обеспокоена тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:26:00+03:00
2026-03-04T22:26:00+03:00
2026-03-04T22:26:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
украина
кайя каллас
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dd3a83ad4d9312f06b9d7b7926326fb0.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122384.html
иран
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_6e24c13f9812298628db6567703c6d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, украина, кайя каллас, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Украина, Кайя Каллас, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Каллас: конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от Украины