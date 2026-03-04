Рейтинг@Mail.ru
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/kallas-2078603715.html
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины - РИА Новости, 04.03.2026
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что обеспокоена тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T22:26:00+03:00
2026-03-04T22:26:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
украина
кайя каллас
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_dd3a83ad4d9312f06b9d7b7926326fb0.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122384.html
иран
ближний восток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267100_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_6e24c13f9812298628db6567703c6d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, украина, кайя каллас, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Украина, Кайя Каллас, Военная операция США и Израиля против Ирана
Каллас обеспокоилась, что конфликт в Иране отвлечет внимание от Украины

Каллас: конфликт на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание от Украины

© REUTERS / Kuba StezyckiГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что обеспокоена тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от Украины.
"Есть опасение, что это отвлекает внимание, и именно поэтому сегодня мы также провели эту встречу: мы не можем позволить, чтобы этот вопрос сошел с повестки дня, потому что это реальная и очень близкая угроза для Европы. Также вызывает обеспокоенность то, что все эти возможности, необходимые на Ближнем Востоке, также нужны Украине", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД балтийских стран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
СМИ: ситуация вокруг Ирана вызвала разногласия между Каллас и фон дер Ляйен
3 марта, 10:55
 
В миреИранБлижний ВостокУкраинаКайя КалласВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала