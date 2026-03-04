Рейтинг@Mail.ru
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
22:23 04.03.2026
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ
Израильские чиновники сомневались в способности Ливана обезоружить местное движение "Хезболлах" еще до начала операции в Иране, сообщает британская газета... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
израиль
ливан
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, ливан, иран, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить "Хезболлу", пишут СМИ

Guardian: Израиль сомневался в способности Ливана обезоружить «Хезболлу»

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Израильские чиновники сомневались в способности Ливана обезоружить местное движение "Хезболлах" еще до начала операции в Иране, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ, датированный 27 февраля и отправленный Израилем в Вашингтон.
"Израильские чиновники потеряли уверенность в том, что ливанское государство когда-либо пойдет против "Хезболлах". Израиль, согласно внутреннему документу, "испытывает серьезные сомнения в том, что "Хезболлах" согласится сложить оружие", а также ставит под сомнение "приверженность противостоянию "Хезболлах" с тем, чтобы взять под контроль всю территорию Ливана", - говорится в публикации.
Кроме того, в документе Израиль выразил неуверенность в том, что новые власти Сирии "способны контролировать свои собственные силы безопасности", а также заявил о тревоге в связи с "укреплением турецкого военного присутствия" в стране. В связи с последним пунктом, согласно документу, израильская сторона заявила о возможной "стратегической угрозе" Израилю.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". Руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии".
Флаги движения Хезболлах в деревне Адейси на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" провела 11 операций против израильской армии за сутки
3 марта, 23:37
 
